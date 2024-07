LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Van Aert presente nel fugone con 36 atleti Ci sono anche Carapaz ed Hindley

Leggi tutta la notizia su oasport

14.36 Mancano 120 chilometri al traguardo! 14.34 In gruppo ha preso il controllo della situazione la UAE Team Emirates impostando un'andatura regolare ma senza ovviamente l'intenzione di riaprire i giochi per la. Vantaggio della fuga che sale a 3'45". 14.32 Intanto Lazkano batte per mezza ruotain volta e si prende i punti sul GPM di Côte de Corp. 14.30 Un'immagine del folto gruppo di testa: ? Selon vous, quelle équipe verra son coureur passer en premier sous l'arche du kilomètre 92 ? Répondez dans les commentaires ! Un gagnant sera tiré au sort et remportera un lot sportif, des @hautsdeseinefr !#TDFpic.twitter.com/jBdkXbe5NU —de(@Le) July 18,14.27:una giornata di grandissima tranquillità per i big della classifica generale.