Lazio infortunio per Nuno Tavares in amichevole | problema al flessore

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’avventura dicon la maglia dellanon è iniziata nel migliore dei modi. Il terzino sinistro portoghese, arrivato in biancoceleste dopo l’esperienza in Premier League con il Nottingham Forest, è uscito di scena dopo appena 22? incontro il Trapani, nel corso del secondo test estivo degli uomini di Marco Baroni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Guaio aldella coscia sinistra per, sostituito da Luca Pellegrini: il calciatore si è diretto verso la panchina, affiancato dal personale dello staff medico della, con una borsa del ghiaccio sulla zona interessata. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del calciatore lusitano, nuovo acquisto della società di Claudio Lotito.perinalSportFace.