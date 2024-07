Inter Zielinski ha completato le visite mediche | atteso ad Appiano Gentile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Per Piotrè pronto a iniziare l’avventura con l’. Il calciatore polacco si è recato al Coni e ha concluso un supplemento di. L’ex Napoli aveva firmato un quadriennale con i campioni d’Italia lo scorso 6 luglio, dopo essere approdato in nerazzurro da parametro zero. Nella giornata odierna, giovedì 18 luglio, il centrocampista si dirigerà adper mettersi subito a disposizione del mister Simone Inzaghi, che ha previsto una doppia seduta.haleadSportFace.