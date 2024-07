Incidente a Canda auto finisce contro il guardrail | un ferito in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Sfiorata una nuova tragedia della strada. L’è successo nella mattinata odierna. Nello specifico alle 7.15 i vigili del fuoco sono intervenuti vicino al casello di Badia Polesine a(Ro) per un’vettura finitail. La squadra dei vigili del fuoco, accorsa da Rovigo, ha messo in sicurezza l’– che era rimbalzata in strada – completamente distrutta, mentre il personale del Suem 118 ha preso in cura l’autista dell’, rimastoin maniera grave. L’uomo è stato stabilizzato per poi essere trasin eliambulanza in ospedale. La prognosi è al momento riservata. Assistito dai sanitari anche il passeggero rimasto illeso. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e rimozione dell’da parte del carro attrezzi sono terminate dopo circa tre ore.