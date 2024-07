In spiaggia il pool riacciuffa bimbi I bagnini lavorano in rete | è già record di smarrimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 – Lo hanno ritrovato diversi chilometri più avanti con un legnetto in mano. Continuava a giocare il bimbo, nonostante si fosse allontanato dai suoi genitori e fossero passate due ore. E’ uno dei dieci piccoli che in questa prima parte dell’estate 2024 si sono persi (e sono stati ritrovati grazie a unache hanno attivato idella costa) a Marina di Vecchiano (Pisa). Martedì questo ennesimo episodio. "Erano le 18 circa – racconta Riccardo Berchielli, presidente del progetto di prevenzione e soccorso in piedi da anni sul litorale vecchianese, "Mare sicuro", in convenzione con l’amministrazione comunale – quando è scattato l’allarme. Un bambino di 6 anni, di origine francese, si era perso nei pressi dello stabilimento balneare Oasi 1. Comeabbiamo un problema: siamo arrivati già a dieci bambini che si sono smarriti quest’anno.