Il progetto per l’ex cava Filippi Necessaria maggior trasparenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Castelnuovo Magra, 18 luglio 2024 – È stata protocollata lunedì l’interpellanza sottoscritta dai gruppi consigliari di opposizione Castelnuovo civica (Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli) e RicominciAmo Castelnuovo (Marzio Favini e Manuele Micocci), che ha l’obiettivo di approfondire l’adeguamento all’aggiornamento del Piano urbanistico comunale, datato 2001, che prevede interventi significativi in diverse aree aree del territorio comunale, con particolare riferimento al. Unambizioso quello presentato la scorsa estate dall’allora sindaco Daniele Montebello che lega esigenze commerciali a spazi verdi, uffici e negozi in un connubio inevitabile per sostenere una spesa che si prospetta ingente.