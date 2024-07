Il Como fa le cose in grande | Reina e Bonaventura per inseguire la salvezza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilmette altra esperienza nella squadra che dovrà farsi valere nel campionato di Serie A, riguadagnato dopo decenni di anonimato nei campioni inferiori. L'ultimo colpo è a sorpresa. I lariani hanno infatti messo sotto contratto fino al 30 giugno 2025 il portiere spagnolo Pepe, 41 anni, nelle ultime due stagioni al Villarreal con 24 presenze e 29 gol subiti.torna così in Italia dove era stato con la maglia del Napoli dal 2015 al 2018 per poi transitare al Milan (2018-2020) e alla Lazio (2020-2022). E all'orizzonte c'è anche Giache ha chiuso la sua esperienza alla Fiorentina e che ha mancato la convocazione del ct Spalletti per l'Europeo di Germania con la maglia azzurra, a lungo sognata per il rendimento offerto nel corso degli ultimi campionati.