Ieri in Campania | l’ultimo saluto in Irpinia una morte sul lavoro nel beneventano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 17 luglio 2024. Avellino – E’ stato il giorno dell’addio per le comunità di Mirabella Eclano e Sturno. Si sono svolti nel pomeriggio i funerali di Roy Anthony Ciampa, Mattia Cimera e Bilal Boussarda. Tre dei quattro giovani che hanno perso la vita sabato in maniera tragica al Passo di Mirabella. (LEGGI QUI) Benevento – Alle prime ore dell’alba, un tragico incidente a Paduli ha causato ladi un uomo di 59 anni. A.S. è stato schiacciato dal trattore con cui stava lavorando nei campi. (LEGGI QUI) Caserta – Detenuto di Arienzo che non è rientrato in carcere dopo avere fruito di un permesso premio (ed è quindi tecnicamente evaso). Interviene Donato Capece, segretario generale del SAPPE: ““Ora è prioritario catturare l’evaso.