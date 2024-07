Gregorio Paltrinieri nuota almeno 15 chilometri al giorno ma non segue una vera dieta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'ultima medaglia d'oro è arrivata nella 10agli Europei di Belgrado a metà giugno, ma per parlare del palmarés diservirebbe un libro intero. In particolare, se si parla di Olimpiadi, tornano alla mente non tanto l'oro conquistato nei 1500 a Rio nel 2016, quanto l'argento negli 800 e il bronzo nella 10di Tokyo di tre anni fa, le imprese più grandi della sua carriera. Perché forse non tutti lo ricordano, ma alle scorse Olimpiadisi presentò dopo aver contratto la mononucleosi in fase di preparazione, cosa che ne mise in dubbio la partecipazione, ma che alla fine rese ancora più epica l'impresa. E Greg vuole ripartire da lì, da un conto aperto con i Giochi che a Parigi vuole chiudere. Per farlo da mesi sta curando la preparazione in ogni minimo dettaglio.