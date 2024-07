Glen Powell dice che i suoi genitori hanno fatto dei cameo in tutti i suoi film incluso Twisters

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , La star di Top Gun: Maverick,, ha recentemente svelato una curiosa tradizione familiare: isono apparsi insin da Spy Kids 3. L’attore ha condiviso questa indiscrezione durante l’anteprima del suo nuovo, in un’intervista al The Today Show.Rivela la Tradizione Familiare nei: ipiù famosiha raccontato un aneddoto specifico riguardo aidurante una scena di rodeo in. “C’è una grande sequenza a metà di una sequenza di rodeo nele i mieisono proprio dietro Daisy Edgar-Jones e me”, ha detto. Mentre veniva mostrata una clip,ha indicato la posizione deisullo schermo, aggiungendo: “Sì, sono proprio dietro di noi lì Guardate lì”.