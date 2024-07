Flavio Briatore Stipendi da fame e alloggi tipo bestie | parla un ex dipendente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un exdel “Billionaire” svela i retroscena dei rapporti lavorativi trae il suo team Dopo l’ospitata nel podcast di Fabio Rovazzi “2046”, le parole dicirca glimedi delle famiglie italiane fanno il giro del web generando polemiche e controversie. Ai microfoni del cantante, l’imprenditore esterna così la propria indignazione: «Bisogna alzare gli! Come vive una famiglia con 4000 euro?» Parole che hanno prontamente generato il caos e che avrebbero allertato alcuni ex dipendenti del volto noto. Tra gli altri un seguace dell’esperto di gossip Alessandro Rosica. L’utente, stretto amico di un exdi, racconta i retroscena del Billionaire – locale storico di proprietà dell’imprenditore – svelando cosa accadrebbe in realtà a chi viene assunto dall’imprenditore.