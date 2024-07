Eva Longoria | il successo e i fallimenti la famiglia la casalinga disperata e la miniserie Land of Women Ecco che cosa ci ha raccontato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sceneggiatrice, attrice, regista, attivista, imprenditrice, moglie, mamma e produttrice (l’UnbeliEVAble Entertainment è sua), Eva, celebre “desperate housewife”, a 49 anni incarna l’ideale della super donna di. Nella nuovaof(in onda dal 26 giugno su AppleTV+), interpreta Gala, una newyorkese dell’alta società che per problemi finanziari fugge, con mamma (Carmen Maura) e figlia teenager (Victoria Bazua) al seguito, in una cittadina spagnola da cui la madre, a sua volta, era scappata 50 anni prima, giurando di non tornarci mai più.