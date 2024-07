Dopo Cabal per l’Inter in piedi due opzioni | riflessioni in corso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Saltatocontinua la sua caccia al prossimo braccetto sinistro. Rimangono ancora indue piste, come vice Alessandro Bastoni.non si allarma più di tanto per non aver acquistato Juan David. Il colombiano, classe 2001, alla fine è andato alla Juventus, con lo stesso Cristiano Giuntoli, in conferenza stampa insieme a Thiago Motta, a confermare l’imminente arrivo in bianconero del difensore.ha deciso di non affondare il colpo col Verona, permettendo ai bianconeri di aggiudicarsi il giocatore sborsando ben 12 milioni di euro. La Beneamata continuerà senza fretta e con tranquillità la sua ricerca al prossimo difensore di sinistra, che nell’immaginario di Simone Inzaghi dovrà fare da vice Alessandro Bastoni.