Civitanova successo per il campionato provinciale di traina costiera

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 -per ildi(catch and release - prendi e rilascia), che si è svolto domenica scorsa al largo di. Hanno partecipato ben diciassette equipaggi facenti parte delle associazioni asd La Marina, asd Aurora e asd Levante. Il giudice di gara è stato Giannino Marconi della sezione di Ascoli Piceno, mentre il direttore di gara Paolo Piantoni dell’asd La Marina; a presiedere la gara il responsabile Pesca di superficie della sezioneFipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) di Macerata Laerte Tombesi. La gara è stata organizzata dalla sezione Fipsas di Macerata in collaborazione con le tre associazioni sportive dilettantesche, tutte di. E ha avuto anche il patrocinio del Coni.