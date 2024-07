Calvario sulla Romea si apre un altro fronte | Code chilometriche i lidi sono bloccati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non riesce a parlare per la rabbia. "In pieno luglio hanno bloccato lacon i cantieri, stanno procedendo con un senso unico alternato. A regolare il fiume di auto un operaio con una paletta. Siamo alla follia, questi lavori vanno fatti la notte", punta il dito Nicola Ghedini, presidente Cna Balneari. Ieri mattina l’arteria che collega ie tutta la costa era un serpentone di auto, in entrambi i sensi. "tutti, i. Una trappola di lamiera che non consente il passaggio di mezzi di soccorso, anche chi deve fare le consegne è rimasto in coda, per ore. Con la merce che rischia di guastarsi. Siamo nel vivo della stagione, scenari incredibili", l’atto d’accusa di Ghedini. I lavoriprocedono per stralci.