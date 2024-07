Berrettini-Auger Aliassime in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Gstaad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Matteose la vedrà contro Felixnei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città svizzera. Il tennista azzurro ha rispettato il suo status di sesta testa di serie e ottenuto due comode vittorie ai danni di Cachin e Galan. Ora però il livello si alza visto che sulla sua strada troverà il canadese, terza forza del seeding e vittorioso all’esordio contro Hanfmann.è avanti 4-2 nei precedenti, ma i due non si sono mai affrontati su terra battuta. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 19 luglio, come quarto incontro, non prima delle ore 17.30. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).