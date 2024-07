’Argenti Tour vince Incocciati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) E’ andato in scena sui green cussini il trofeo di golf “Podio Sport Argenti2024”, circuito itinerante nei più importanti circoli di tutta la penisola. Si trattava di una gara con formula stableford 3 categorie che nonostante la giornata estiva con caldo afoso, non ha minimamente scalfito la passione dei partecipanti che, attrezzati contro la canicola, hanno portato a termine la gara con ottimi risultati. Ha vinto la 26esima edizione del torneo Valerio, con un +2 sul par del campo, 3 colpi in meno del secondo classificato Federico Bovini. 1° CATEGORIA 1° Lordo VALERIOCUS FERRARA 34 1° Netto FEDERICO BOVINI CUS FERRARA 36 2° Netto RICCARDO FELLONI CUS FERRARA 35 2° CATEGORIA 1° Netto NICOLA SITA CUS FERRARA 39 2° Netto ADRIANO BEDENDO CUS FERRARA 38