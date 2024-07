Ad Alzate Brianza scoperta una discoteca non autorizzata | denunciati i titolari del Genesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024)(Como), 18 luglio 2024 – Sanzioni per circa 3.500 euro e denuncia dei proprietari per aver trasformato il loro locale, un pub con la sola somministrazione di bevande e diffusione di musica, incon dj e balli. È quanto contestato dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Como aidel bardi. La Polizia ha accertato inoltre, che il locale aveva abbondantemente superato la capienza massima di persone: tra lo spazio interno ed esterno era autorizzato per 250 persone, mentre in totale ne sono state contate 444. Nel fine settimana hanno visto le inserzioni pubblicitarie con gli inviti pubblicate sui social. Scoprendo che il locale era stato trasformato in, e sospendendo immediatamente l’attività.