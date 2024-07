Ucraina il giallo dei droni in Bielorussia | le versioni di Kiev e Mosca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 lug. (Adnkronos) – Propaganda o realtà? Lo scontro fra, si estende anche a Minsk, al momento solo a parole. La Russia accusa l’di aver inviatoda ricognizione nello spazio aereo della, “per raccogliere informazioni su siti industriali e infrastrutture della zona di confine”, dopo chenei giorni scorsi aveva invece denunciato che un totale di quattrorussi erano sfuggiti alla contraereavolando in profondità in. Il direttore del dipartimento per la Comunità degli Stati indipendenti del ministero degli Esteri russo, Alexey Polishchuk, in una intervista alla Tass ha formulato oggi nuove accuse contro l’che, a suo dire, avrebbe in serbo piani aggressivi contro laper compensare le sconfitte sul fronte con la Russia.