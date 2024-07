Tilt il nuovo programma musicale con Enrico Papi | quando in tv e ospiti vip

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) ‘– Tieni il tempo‘ è ilshow condotto da. Il, tutto concentrato sulla musica, vedrà sfidarsi due squadre di vip. Scopriamo insieme chi sono glidella prima puntata eandrà in onda.: ilshowdiDopo La Pupa e il Secchione,torna con unin prima serata su Italia 1. Questa volta si tratta di uno showche prende il nome di ‘– Tieni il tempo‘ e che riprende un’antica passione del conduttore che anni fa era alla guida di Sarabanda. La prima puntata andrà in onda domenica 21 luglio 2024 e vedrà, accanto al conduttore, alcunivip che si sfideranno sui brani più famosi. Ma non solo, si metteranno in gioco con sketch divertenti. Come svelato in anteprima dal promo, ci saranno Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli.