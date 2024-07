Taglio dei tassi d’interesse Bce il prossimo potrebbe esserci solo a settembre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In un momento storico ancora contraddistinto da un valore alto di inflazione, l’interesse dei cittadini e degli investitori è al possibiledeida parte della Banca centrale europea. Dopo l’intervento dello scorso giugno (-025 per cento), molti analisti sostengono che, nella prossima riunione di luglio, la presidente Christine Lagarde non procederà nella stessa direzione, preferendo aspettare il Consiglio direttivo die dicembre per due ulteriori operazioni di abbassamento dei. Va inoltre precisato che, se gli analisti danno per scontato l’intervento di, lo stesso non si può dire di quello che chiuderà il 2024.