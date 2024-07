Spaccio al Pilastro di Bologna l’appello | sconti di pena per il ‘clan’ Rinaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Si è concluso il processo d’appello per i clan che gestivano il giro dial, da una parte i, dall’altra i Labidi. Per gran parte degli imputati il giudice ha confermato la sentenza del primo grado, anche se in appello sono arrivate due assoluzioni, tra cui quella di Monia Alessia, sorella di Nicola, il giovane assassinato proprio per motivi dinell’agosto 2019 in via Frati e dal cui omicidio prese avvio questa inchiesta. Le pene di altri quattro imputati sono state rideterminate, con piccoli. Nello specifico, Elisa(l’altra sorella di Nicola) ha avuto uno sconto di due mesi, cioè da quattro anni e otto mesi a quattro e mezzo. Quattro mesi in meno poi per Monir Samia, nipote di Nicola, con unafinale di sette anni e mezzo.