Sensualità e slancio | tornano di moda i costumi sgambati interi o bikini

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Life&People.it L’estate 2024 segna con forza il ritorno trionfale di un vero e proprio simbolo dellamare anni Ottanta: i. Non solo un omaggio nostalgico a una delle epoche più colorate e audaci della, ma una vera e propria affermazione diche ridefinisce le tendenze attuali. Un costume dalla silhouette iconica, che slancia la figura e mette garbatamente in mostra i fianchi, pronto a riconquistare le spiagge italiane. Costume sgambato: dal New Look di Dior alla trasformazione dellaanni Sessanta Il periodo più florido e prosperoso per il costume sgambato risale senza dubbio agli anni Ottanta, grazie alla forza del piccolo schermo che ha fatto conoscere al pubblico globale l’iconico e sensuale costume intero, sgambato, e dall’indimenticabile rosso acceso, di Pamela Anderson nella serie cult Baywatch.