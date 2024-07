Scuola Mazzini sbloccati i lavori grazie all’intervento del Prefetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una diatriba iniziata tre anni fa, finalmente in via di risoluzione.alla cabina di regia attivata dalSaverio Ordine si è riunito mercoledì scorso il tavolo di coordinamento attivato alla Prefettura per addivenire all’integrazione dei fondi necessari per il completamento del secondo lotto dellamedia "" di Castelfidardo. Il sindaco Roberto Ascani ha ricostruito l’iter di una situazione complessa ed incresciosa, creatasi a causa di un mero errore tecnico: un codice Cup errato mai aggiornato in sede ministeriale che ha finora impedito al comune di intercettare i contributi stanziati dal fondo opere indifferibili per fare fronte agli aumenti vertiginosi dei prezzi nella realizzazione di opere pubbliche andate a bando anni fa e già in via di costruzione.