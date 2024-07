Roma-Latina oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Alle 18:00 di, mercoledì 17 luglio, ladi Daniele De Rossi scenderà in campo in occasione della primadel precampionato. L’avversaria sarà il, militante in Serie C, già affrontata nella scorsa stagione quando il risultato finale fu di 6-0. Dopo la prima settimana di lavoro a Trigoria, De Rossi aspetta buone indicazioni fisiche, tecniche e di gioco dai giocatori che hanno iniziato a lavorare in anticipo rispetto ai nazionali ancora in vacanza. Tanta curiosità per vedere all’opera i volti nuovi. Su tutti Enzo Le Fee, prelevato dal Rennes per 23 milioni, ma anche il giovane Buba Sangarè, terzino classe 2007 che potrebbe affacciarsi in prima squadra anche per gli impegni ufficiali. Senza dimenticare i giovani come quelli meno esperti, da Almaviva a Sugamele, passando per nomi più noti come Cherubini e Pagano.