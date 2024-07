Professoressa fa il doppio lavoro ma non può | dovrà restituire quanto guadagnato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) PISTOIA –, senza autorizzazione, per una dipendente pubblica. Scoperta e sanzionata dalla Guardia di Finanza. L’attività di inchiesta è stata demandata dall’Ispettorato per la funzione pubblica tramite il Nucleo speciale anticorruzione di Roma, che ha portato all’individuazione di una docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia che svolgeva una seconda attività lavorativa, in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nello specifico, i militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Pistoia, hanno constatato che l’insegnante, per un paio d’anni, si era dedicata alla vendita on line di integratori alimentari, per conto di una società del Nord Italia, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla competente struttura del ministero dell’istruzione e del merito.