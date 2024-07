Nasce l' università della gastronomia creata da due grandi chef Ferran Adrià e Andoni Luis Aduriz aprono Macc

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da quando ha chiuso elBulli,è più impegnato che mai. Non sono bastate mostre, lezioni all', interventi nei congressi d'altae avvistamenti in consessi dell'ospitalità. Non è bastato il mastodontico progetto Sapiens e la Bullipedia, di cui continuano a uscire volumi uno dopo l'altro, non è neanche bastato trasformare il vecchio ristorante in un museo per esporre quintali di materiale documentario, e farne un B&B estemporaneo. No, no e ancora no.l'incontenibile continua la sua opera di rivoluzionecon l'impeto che gli è proprio. E dopo aver rivoluzionato la cucina dalla parte del ristorante, facendo del suo sogno leggenda, ora - a quasi 30 anni dalla rivoluzione del sifone - intende partire dalle basi, ovvero dalla formazione.