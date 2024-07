Metalcoat primo passo per acquisire l’Ascoli Ieri è arrivata l’attesa proposta per il club

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Con qualche giorno di ritardo ladi Matteo Trombetta Cappellani ha formulato la sua manifestazione di interesse volta a rilevareCalcio 1898 dall’attuale proprietà. L’imprenditore titolare dell’azienda bergamasca si è dato un po’ di tempo in più per analizzare tutta la documentazione e i bilanci della società di corso Vittorio e ha formulato la sua offerta, a dire dei suoi commercialisti comunque vantaggiosa per i venditori considerata la massa debitoria del Picchio e la necessità di fare poi il calciomercato per rinforzare l’attuale organico. Lapur non rendendo pubblica l’offerta, pare che si accollerebbe gran parte dei quasi 10 milioni di euro di debiti accumulati e offrirebbe un po’ di liquidità agli attuali proprietari.