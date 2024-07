LIVE Italia-Canada Mondiali softball 2024 in DIRETTA | si comincia tra trenta minuti azzurre a caccia della storia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:19 Anche oggi l’avvio del match sarà posticipato, la sfida dovrebbe iniziare intorno alle 20:50. 20:16 Ila sua volta ha superato la Cina (7-2), mentre con gli Stati Uniti hanno lottato senza però riuscire a spuntarla (2-5). 20:13 Lehanno esordito bene contro la Cina (6-0), ma ieri si sono dovute arrendere alla corazzata a stelle e strisce (0-7). 20:10 L’oggi andrà adi un accesso storico tra le prime 4, il miglior risultato azzurro è infatti un sesto posto, ottenuto due volte (1998 e 2006). 20:07 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata deidifemminile. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata deidifemminile