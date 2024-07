Lebowski mercato doc | Sì sognare è possibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Per il nuovo campionato c’è una base solida per ripartire bene con Calbi e Ciancaleoni (attaccanti); Gualandi e Quadri (centrocampisti) e il difensore Giuntoli; che nonostante le tante richieste dipervenute, sono rimasti al". A fare il punto sulè il direttore sportivo della società, Gabriele Ballini, al suo terzo anno con i grigionero. Soddisfatto per aver sviluppato una programmazione con idee chiare, cercando di dare spazio ai giovani, per la nuova stagione di Promozione che partirà il prossimo 17 agosto alla "Trave" (iniziati i lavori per la nuova tribuna), la nuova casa del, sempre agli ordini del tecnico Alessio Miliani per puntare di nuovo a un campionato di buon livello, cercando di ripetere l’ottimo percorso anche in Coppa Italia puntando a vincerla.