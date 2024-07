La storia dimenticata Classis e l’antico porto non decollano Si sfrutti l’effetto barca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Qui, fra la via Marabina e la basilica di Sant’Apollinare, corre una gran fetta didi Ravenna nelle sue declinazioni di Cesarea e di Classe, dall’età imperiale al sesto secolo (e anche oltre); qui ecco le tracce del, i magazzini, le strade e poco distante i resti della basilica di San Severo e del monastero benedettino, unache cominciò a venire alla luce negli anni Sessanta, che per grande parte è ancora racchiusa sotto qualche metro di terra, ma che, grazie anche ai reperti recuperati, è raccontata con dovizia di particolari al museoe in una preziosa pubblicazione illustrativa.