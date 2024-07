Giudice Milano 2 anni e mezzo all’ex compagno di Santanchè Canio Mazzaro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Due, meno dei tre chiesti dalla procura. Con una confisca di oltre 644 mila euro, molto superiore ai 393 mila euro avanzata dall’accusa. Questa la condanna per, exdella ministra Daniela, nell’ambito della vendita del suo yacht Unica, un’operazione commerciale che per il pm Paolo Filippini nascondeva il tentativo di sottrarre al fisco una parte del suo patrimonio.era imputato, di fronte alEmanuele Mancini della seconda sezione penale del tribunale, per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e dichiarazione infedele dei redditi, in un procedimento in cui nei mesi scorsi era stata archiviata la posizione della ministra del Turismo.