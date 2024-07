Gestire e velocizzare i download su smartphone Android

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Quando si scarica qualcosa da internet usando un dispositivosi può notare che non c'è ampio margine di scelta per quanto riguarda i: vengono scaricati dal browser utilizzato o dal Play Store, in base a cosa si scarica nello specifico. Ma supossiamo accelerare iutilizzando alcuni piccoli trucchi o app dedicate pergli scaricamenti da Internet tramite browser. Ovviamente non si promettono miracoli ma è possibile comunque notare un buon incremento di velocità. 1)da Play Store Il primo metodo perprevede l'utilizzo di Google Play Istant, che permette di usare app e giochi senza nemmeno installarli sul telefono, beneficiando del cloud.