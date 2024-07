Experimentum Crucis 2024 Rassegna di arte contemporanea multimediale

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Senza contrari non c’è progresso”. La sentenza di Blake data dal XVIII secolo, ma coglie in pieno lo spirito delle opere del XXI di. Unain contrasto con tutte le incurie, discriminazioni, devastazioni che tormentano uomini, animali, mondo inanimato. A cominciare dalla transomofobia e dai diversamente abili, passando per le , poi alla terra stessa, dai vulcani al mare. I nomi di Stefano Cagol, Venia Dimitrakopoulou, Eva Frapiccini, Giovanni Gaggia, Alice Grassi, Claudio Maccari, Elena Mazzi e Sara Tirelli, Mattia Ozzy B., Isabella Pers, Tiziana Pers, Miha Strukelj, Adam Va ? kár, sono esplicitamente associati ai conflitti fra uomini o fra uomini e natura, con metafore e allegorie trasparenti quanto potenti, inquadrate da un linguaggio formalmente parsimonioso, privo di declamazioni e ridondanze e perciò esatto, rigoroso.