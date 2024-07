El Partidor di Dino Basaldella è tornata a splendere

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo un’attenta opera di restauro realizzata anche grazie al contributo di Fondazione Friuli, la scultura “El” died è ora esposta nell’atrio di Casa Cavazzini, il museo d’arte moderna e contemporanea nel cuore di Udine. “El” è un esempio di come, già negli anni Sessanta (l’opera è del 1964) sapesse trasformare i resti ferrosi dell’industria in opere d’arte potenti e suggestive. La scultura realizzata con ferri tagliati e assemblati insieme tramite saldatura, è bifacciale ed è caratterizzata da un’estetica grezza profondamente legata ai materiali utilizzati, con ossidazioni, ruggine e incrostazioni che l’artista ha voluto mettere in vista. Questo approccio “brutalista” esalta lo scarto industriale, riqualificandolo in un contesto artistico e attribuendogli un valore estetico unico.