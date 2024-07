Donald Trump ricompare alla convention repubblicana | scattano gli applausi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È stato accolto dascrosciantianche nel secondo giorno delladi Milwaukee. In questo nuovo ingresso in grande stile,è stato preceduto di pochi minuti dal senatore dell'Ohio JD Vance, suo candidatovice presidenza da poco scelto. Poco prima del suo ingresso i delegati avevano bto 'YMCA' dei Village People mentre si vedeva un montaggio video diche bva nei suoi comizi. Come il giorno prima, il tycoon è entrato con una benda sull'orecchio, a seguito del suo ferimento nell'attentato al suo comizio a Butler, in Pennsylvania. Uno dei delegati tra la folla aveva un pezzo di carta bianca piegato sull'orecchio, un apparente tributobenda indossata da. Circondato dsicurezza, il tycoon si è diretto verso il palco, chiudendo di tanto in tanto il pugno e applaudendo.