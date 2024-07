Cucchi | Il Napoli tra le candidate allo scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Riccardo, giornalista, è intervenuto a “Radio Kiss Kiss”. Nel corso di “Radio Goal” ha parlato della prossima Serie A. Ha inserito anche iltra le possibili. Di seguito le sue parole.: “Una Serie A diversa” “Sarà una Serie A diversa, con qualche protagonista nuova. Penso al possibile inserimento deltra le, ma anche la Juventus può rientrare. Tutte le squadre vogliono tornare ad essere competitive e chissà che non nasca un campionato equilibrato e tirato. Ai nastri di partenza tutti stanno cercando di essere competitivi e questo è un buon risultato per la Serie A.” Sul calcio italiano Il calcio italiano? Recuperare a livello di nazionale è più complesso, servirebbe un cambiamento di mentalità, il sistema calcio non ha funzionato perchè in Italia abbiamo dimenticato il talento.