Cricca e i suoi ‘Zero drammi’ | Che ognuno possa vederci quello che vuole

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si intitola Zero drammi il nuovo singolo di, il giovane artista che il pubblico ha conosciuto tra i banchi della scuola di Amici 22. Il brano è su tutte le radio e le piattaforme digitali. Passare da 0 a 100. In un attimo catapultati nel tunnel del successo che mostra la sua doppia lama e, l’unica cosa da fare, sarebbe quella di fermarsi, prendere le distanze e capire quale sia la direzione più giusta. Giovanni, in artetorna sulla scena musicale dopo una breve pausa con un singolo che ‘elogia’ quel briciolo di speranza e leggerezza dopo aver vissuto una delusione, un periodo ‘no’, il buio.