Cremonese boom di abbonamenti | il dato aggiornato dopo appena 2 giorni

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laè in prima fila nella griglia di partenza per la promozione in Serie A ed i tifosi hanno subito risposto presente. Prosegue con successo la campagna“Scendi in campo con noi!” valida per le gare casalinghe dellanel campionato 2024/25 di Serie BKT. L’entusiasmo del primo giorno di vendita ha trovato continuità anche oggi, mercoledì 17 luglio, presso la biglietteria dello stadio “Giovanni Zini”, le ricevitorie abilitate e il circuito online TicketOne: alla chiusura dei botteghini infatti il numero disottoscritti è 1.371. Ilcomprende gli abbonati della stagione 2023/24 che hanno esercitato il diritto di prelazione e i nuovi sottoscrittori che hanno scelto tra i posti non assegnati nella passata stagione.