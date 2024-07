Con Inter-Lugano Inzaghi riparte da una certezza | Mkhitaryan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La stagione dell’ricomincia nel segno di. L’armeno infatticome aveva finito: da titolare nella prima amichevole col. SI RICOMINCIA – Oggi è il giorno della prima amichevole dell’. In un certo senso l’esordio della stagione 2024-2025. Una prima uscita che vedrà una formazione ampiamente rimaneggiata visti i molti nazionali ancora assenti al ritiro.però già dapotrà contare su unaassoluta. Verrebbe da dire sempre la solita. Vale a dire Henrikh. PUNTO FERMO – L’armeno infatti sarà regolarmente al suo posto in mezzo al campo. Fin dalla prima amichevole, ladisarà la sua presenza.infatti è presente al ritiro. Dal primo giorno il centrocampista si è presentato a lavorare col suo allenatore. Come se dovesse scalare le gerarchie. Eproprio da dove ha lasciato.