Clarkson Hammond e May chiudono i battenti dopo 21 anni

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 17 luglio 2024)più di due decenni di collaborazione televisiva, lo storico trio di conduttori composto da Jeremy, Richarde James May ha deciso di separarsi La notizia che ha scosso il mondo degli appassionati di auto è ormai conclamata: Jeremy, Richarde James May hanno deciso di sciogliere la loro società di produzione, la W. Chump and Sons,ben 21di collaborazione. Un sodalizio che ha dato vita a programmi iconici come Top Gear e The Grand Tour, conquistando il cuore di milioni di telespettatori in tutto il mondo con il loro umorismo caustico, le sfide automobilistiche e le continue liti. W. Chump and Sons, la società di produzione da loro fondata 21fa e dietro al successo di show leggendari come Top Gear e The Grand Tour, è stata dichiarata in liquidazione.