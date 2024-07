Ciclabile lite sui lavori in ritardo Comitato cittadino accusa la giunta Del Conte | La ditta pagherà penali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladella discordia non trova la pace sperata e auspicata da tutti, Comune e comunità locale. Viale Italia è ancora un cantiere aperto mentre l’ultima data utile per la consegna, dopo i vari rinvii autorizzati, doveva essere il 5 luglio. Ma quella data è passata e ancora non si vede la fine. È pur vero che il Comune, come unico strumento, ha leposte per la consegna ritardata e non ci saranno altre concessioni, ma siamo nel pieno della stagione turistica e i disagi non mancano. "Non ci sono state proroghe ulteriori – spiega l’assessore aipubblici, Federica Del– e da dieci giorni laappaltatrice lavora in penale. Sicuramente ci dispiace per i disagi creati ad attività, residenti e turisti, ma sarebbe stato peggio fermare ie finire l’opera in un secondo momento.