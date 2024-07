Basket serie c Baskérs confermato Lorenzo Brighi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È con la conferma diche inizia ufficialmente il mercato deiForlimpopoli, in vista del prossimo campionato che sarà tutto da scoprire per la formazione allenata da coach Alessandro Tumidei. Sì riparte quindi dal bomber cervese, alla sua quarta stagione con la maglia del galletto, di cui anche quest’anno è stato miglior marcatore con quasi 13 punti di media con un high di 22 punti contro Guelfo. Giocatore eclettico, dal grande potenziale offensivo,sarà nuovamente capitano dei2024/25, per una stagione che per la prima volta nella storia della società avrà portata nazionale, sia che si tratti diC, sia che si tratti di un ormai difficilissimo ripescaggio al prossimo campionato diB interregionale dopo la finale persa a giugno.