Basket | Openjobmetis Varese colpo Jaylen Hands

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Cercare di non ripetere l’ultima stagione archiviata, con il brivido, nella prossima LegaA. L’ha certamente centrato il suo obiettivo annuale (la salvezza), ma la permanenza è arrivata con non poche difficoltà. I biancorossi, infatti, hanno conservato solo due vittorie di distanza dalla zona retrocessione che ha catturato, per così dire, Happy Casa Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro. Nel massimo campionato che verrà, tutto l’ambiente spera di poter brindare al raggiungimento del traguardo con più serenità. Per farlo, però, i varesini dovranno attuare un mercato chirurgico atto a migliorare il roster societario: uno dei nuovi innesti sarà, ufficializzato nei giorni scorsi dopo l’arrivo di Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.