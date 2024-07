Barzaghi | Gudmundsson-Inter? Un problema e unica formula possibile!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’e la Juventus rivali anche per quanto riguarda il calciomercato, anche perché il campo la scorsa stagione ha parlato chiaro. I bianconeri, proprio per colmare il gap con i Campioni d’Italia, stanno portando avanti un mercato importante con la chiusura imminente per Cabal, obiettivo anche dei nerazzurri. E nel frattempo pensa anche aAVVERSARIE – L’ha vinto lo scudetto della seconda stella con un margine di vantaggio ampissimo su Milan e Juventus. Se i rossoneri puntano tutto su Alvaro Morata, i bianconeri stanno portando avanti un mercato importante con l’ultimo colpo di scena su Juan Cabal, che sembrava ormai a un passo dai nerazzurri. L’accordo tra i bianconeri e il Verona è ormai cosa fatta e l’affare può considerarsi chiuso.– Cristiano Giuntoli nel frattempo sta pensando a un altro obiettivo dell’, ovvero Albertdel Genoa.