Argentina Milei giustifica i cori razzisti contro la Francia e chiede le dimissioni di un funzionario

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tramite il suo profilo X, Javier, presidente dell’, è intervenuto in merito agli insultipronunciati da alcuni giocatori della Nazionale durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa America. “Dire che Messi devere scusa a degli europei colonizzatori per una canzone che fra l’altro dice la verità significa andare totalmentel’ideologia del Javo (sic)“. Recita così il post cheha condiviso, prendendo le distanze da undel suo stesso governo, il sottosegretario allo Sport Julio Garro. Quest’ultimo, in un’intervista, si era infatti detto favorevole a delle eventuale scusi da parte della Federcalcio e del capitano Leo Messi. Nel repost di, invece, si chiedono ledello stesso Garro (che in fretta e furia ha fatto dietrofront sulle sue dichiarazioni) e soprattutto non si intravedono scuse all’orizzonte.