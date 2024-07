Adattare i centri storici alle esigenze moderne è difficile Soprattutto se si generano ecomostri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rendere compatibili idelle tantissime cittadine medio-piccole italiane – che costituiscono una fondamentale infrastruttura del nostro Paese – con ledei cittadini è un problema spesso esiziale, che influisce enormemente sulla vitalità e residenzialità di un abitato storico. Il problema principale è laconvivenza tra auto e viabilità storica. Per trovare soluzioni all’annoso problema dei parcheggi, dell’accessibilità nei quartieri di impianto medievale e garantire una sostenibile mobilità pedonale, le amministrazioni comunali in tutta Italia sono costantementeprese con progetti per parcheggi sotterranei o nelle immediate vicinanze di cinte murarie storiche e ascensori e sistemi di risalita come funicolari o scale mobili, inseriti in manufattio semplicemente addossati ad essi. Non sempre il risultato è ottimale.