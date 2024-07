Abbé Pierre il prete dei poveri accusato di abusi sessuali e violenze su 7 donne | spunta un dossier

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio 2024 – Molestie, proposte indecenti, contatti non richiesti, aggressioni. Accuse come macigni quelle rivolte da diversenei confronti dell'abate, sacerdote, partigiano, uomo politico francese e fondatore del movimento Emmaus e riportate da La Croix, che ha rivelato unreso noto oggi, a 17 anni dalla morte. Noto per la sua lotta di una vita all'emarginazione sociale, per lungo tempo l', (il vero nome era Henri Grouès), scomparso nel 2007, è stato tra le personalità più amate dai francesi. I fatti stati commessi tra il 1970 e il 2005, secondo un rapporto indipendente commissionato da Emmaüs International, Emmaüs France e dalla stessa Fondation