Trump polizia avvertita 86 secondi prima degli spari Testimoni urlavano | Officer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – Mentre il Secret Service, finito nel mirino per l’attentato a Donald, sta cercando di ricostruire quei drammatici attimi e capire come sia potuto accadere che un uomo sparasse all’ex presidente Usa, arrivano come una doccia fredda le dichiarazioni di alcuniche raccontano di aver cercato di avvertire gli agenti della sicurezza almeno 86che l'assalitore Thomas Crooks aprisse il fuoco contro, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre due. Lo riporta il Washington Post citando alcuni video. In un filmato si sente un uomo urlare in direzione di un agente per richiamare la sua attenzione, mentre in sottofondo una donna grida al poliziotto di guardare sul tetto. Alcune delle persone presenti al comizio dell'ex presidente Usa avevano notato un sospetto su un tetto vicino al palco.