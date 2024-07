Tentato omicidio ad Anzio | accoltella il rivale ragazzo si mette in mezzo e gli mangiano un dito

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 luglio 2024) Serata di ordinaria follia sul litorale romano teatro di una furibonda lite finita a coltellate. Un uomo, che si è messo inper separare i contendenti, è stato a sua volta aggreed ha perso un. Cosa è successo. Lite a Lavinio (), rissa degenera, due feriti gravi – (ilcorrieredellacitta.com)Tra i due litiganti il terzoci riun. Sconcertante episodio avvenuto a Lavinio, frazione del Comune sul litorale di, domenica sera. Due soggetti stranieri, per cause dovute sembrerebbe a motivi di convivenza, hanno iniziato a litigare animosamente in strada fin quando uno dei due ha estratto un coltello ed ha colpito ilcon delle coltellate alla schiena. Per dividerli è intervenuta una terza persona che, per tutta risposta, si è vista staccare – e pure ingoiare – un